Carrosio, Alberto di Monaco tra la gente nel sito storico

Visita molto partecipata, nel pomeriggio di oggi, martedì, - dopo la mattinata a Rocca Grimalda (Alessandria) - per il Principe Alberto II di Monaco a Carrosio, comune dell'Alta Val Lemme di 487 abitanti che ha aderito all'associazione Siti Storici Grimaldi.

Dopo una breve sosta in Municipio per il Libro delle Firme, passeggiata fino alle mura del Castello per poi intrattenersi con i piccoli della squadra e scuola di calcio, autografando alcuni palloni. "La prossima volta potremmo giocare una partita", si è lasciato sfuggire il Principe parlando con i ragazzi che gli hanno donato due maglie per i figli Jacques e Gabriella. Complimenti anche a un giovane componente dello staff. Sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta i riti della cittadinanza onoraria e dello scambio dei doni. "E' un onore per me celebrare la mia famiglia qui, condividendo una storia comune. Ciò che preferisco in queste visite è parlare con la gente, ascoltare le iniziative per valorizzare i territori che sono anche stati curati e amministrati dai Grimaldi".

Come per Rocca Grimalda, rinnovato l'invito a uno scambio "per esporre la vostra cultura materiale e immateriale. Anche il pomeriggio è stato emozionante". Tra le persone che hanno fermato il Principe chiedendogli un selfie, una coppia che gli ha mostrato un portafoto ricordando come si trovasse a Monaco proprio nel giorno del battesimo dei figli di Sua Altezza.