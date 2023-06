Case popolari, sbloccati 10 milioni ex Gescal

Case popolari, la Regione Piemonte è riuscita a sbloccare la prima tranche dei fondi "ex Gescal", da anni indisponibili. Si tratta di oltre 10 milioni di euro, che saranno utilizzati per efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione e riqualificazione di interi fabbricati. Almeno il 20% di questi 10 milioni dovrà essere utilizzato per alloggi di risulta al momento non assegnabili.