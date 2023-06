Centri unici per le messe e più ruoli per i laici: la Diocesi di Torino si ripensa

Il duomo di Torino è in festa l'ordinazione di quattro nuovi giovani sacerdoti. Ma oggi i preti sono sempre meno e sempre più anziani e i cattolici ormai rappresentano solo una parte della popolazione. L'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, lo evidenziava in una lettera già poco dopo il suo ingresso, un anno fa, e ora presenta il risultato di un lungo confronto per ripensare concretamente la presenza della chiesa sul territorio.

"Si tratta di modificare qualcosa di quel che può concorrere a tal fine. E di dare il via a qualche nuova iniziativa in questa direzione".



La riunione

Lo dice a conclusione della riunione di venerdì 9 giugno della comunità diocesana al centro congressi del Santo Volto a Torino.

L'arcivescovo tratteggia "Le linee portanti e i criteri del ripensamento della presenza ecclesiale". "Dobbiamo prendere consapevolezza in modo lucido - premette - che mantenere semplicemente e stancamente il modello attuale significa condannarci a non essere più una presenza capace di trasmettere la ricchezza inesauribile e coinvolgente del Vangelo alle donne e agli uomini di oggi, tanti dei quali hanno una sete immensa di vita, di senso, di amore e di relazioni calde, in una parola, di Dio".



I criteri

Il piano segue tre criteri di fondo: l'ascolto della Parola viva di Dio e la formazione, la centralità dell'Eucaristia nel giorno del Signore e la fraternità. Così - secondo Repole - occorre "mantenere vive le comunità laddove finora ci sono state parrocchie anche piccole", ma ma alcune attività della vita comunitaria possono essere organizzate tra più parrocchie. E' il caso - per esempio - dell'oratorio o dell'aiuto ai poveri.

Le messe

E, ancora, della celebrazione domenicale: “Non possiamo più limitarci a garantire la Messa più comoda, soprattutto se ciò ha come conseguenza celebrazioni poco curate”. Si immagina un processo che porti a strutturare una rete di comunità presiedute da un prete e costruita attorno a un “centro eucaristico”, dove tutti convergono per l'eucarestia.

I laici

Ci sarà necessità di nuovi ministri laici: lettori, accoliti, coordinatori della catechesi e delle attività caritative e di membri di équipe-guida di comunità senza la presenza stabile di presibitero.

Per diventarlo, si prevede un percorso di formazione almeno biennale e incarichi di cinque anni. Il prossimo anno dovrebbe nascere un Istituto per la Formazione.

La curia

Ma anche la curia cambierà con servizi diversi, più attenzione a tutta la Diocesi, maggiore collaborazione con la Diocesi di Susa, guidata sempre da monsignor Repole.

Già nominati i nuovi responsabili, così come i nuovi sacerdoti e collaboratori di molte parrocchie. L'elenco completo è pubblicato sul sito della Diocesi di Torino.