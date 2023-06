Chiesti due ergastoli per i rapinatori che uccisero l'architetto di Piossasco

Due ergastoli per Margjini Emirjon 31 anni e Lazri Mergim 25 anni, entrambi di origine albanese, è la richiesta in corte d'Assise dei pm Marco Sanini e Valentina Sellaroli per l'omicidio dell'architetto Roberto Mottura colpito da un proiettile di una calibro 22 che gli recise l'arteria femorale nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2021 durante un tentativo di rapina nella casa di strada del Campetto 33 a Piossasco.

"La vittima era disarmata, in mutande e quindi chi ha sparato voleva uccidere" così i magistrati in aula che hanno chiesto il massimo della pena possibile per Margjini Emirjon, con applicazione dell’isolamento diurno per un anno e l’ergastolo con isolamento per due mesi, invece, per Lazri Mergim. Ulteriori richieste di condanna sono state fatte per gli altri 4 imputati (pene comprese tra un anno e quattro anni e sei mesi) accusati a vario titolo di favoreggiamento, detenzioni di armi e stupefacenti.