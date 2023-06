Chiusa negli ultimi due weekend, non si placano le polemiche sulla piscina Lido

La piscina Lido è negli ultime settimane al centro di polemiche dopo le chiusure degli ultimi due weekend di giugno (sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18 giugno) dovuta alla “carenza di personale” fa sapere il presidente della circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

Rivisto l’orario estivo con i dipendenti, per i prossimi fine settimana in realtà - assicura Miano - non dovrebbero esserci problemi per aprire la struttura.

L'impianto negli ultimi tempi - ha scritto Miano sui social - è stato interessato da alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria, dalla vasca, alla riqualificazione degli spogliatoi".

Qualche mese fa a chiedere di far chiarezza era stato il consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8) che torna sulla questione: “Non è stato ancora pubblicato il bando per la gestione del bar e dei servizi accessori (lettini, intrattenimento, eventuali aperture serali)".

La pubblicazione del bando di gara doveva essere per metà maggio, con l’ingresso dei gestori a fine giugno, adesso il bando dovrebbe essere pronto e pubblicato a giorni, così Miano. Sarà un bando triennale anche per il mese di settembre.