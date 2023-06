Ciclista ucciso dalla volante. L'avvocato dei parenti: "La polizia aveva la sirena spenta"

Chiuse le indagini sull'incidente stradale che nel giugno dell'anno scorso coinvolse un poliziotto alla guida della sua volante e un ciclista in corso Regina Margherita, a Torino.

La dinamica

L'automobile della polizia, che aveva appena arrestato un uomo accusato di maltrattamenti, investì e uccise Francesco Convertini, designer di 33 anni, che stava attraversando sulle strisce in sella alla sua bicicletta.

Per il pubblico ministero, Marco Sanini, l'auto andava troppo veloce, tra i 40 e i 50 chilometri orari, e non aveva la sirena accesa, ma solo il lampeggiante. Gli esami tossicologici eseguiti sul poliziotto non avrebbero rilevato valori oltre la norma.

La difesa sottolinea invece "le condizioni particolari di quel viaggio" e, in particolare, il fatto che l'uomo appena arrestato, stesse dando in escandescenze. Il ciclista, inoltre, non indossava il casco e, in prossimità delle strisce su cui stava attraversando, non era sceso dalla bici accompagnandola a mano, come prescrive il codice della strada.