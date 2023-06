Ciclisti a Cuneo nel ricordo di Fausto Coppi

Torna a Cuneo dopo la pausa del covid la grande manifestazione ciclistica in onore di Fausto Coppi.

Oggi a Cuneo in migliaia sulle due ruote, professionisti e non, italiani e non soltanto; sono 22 i paesi stranieri di provenienza.

Tra i big Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale di ciclismo che ha portato il tedoforo, Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino.

Per il sindaco di Cuneo Patriazia Manassero Cuneo dovrà essere in futuro sempre più legata ad eventi sportivi e culturale a carattere inclusivo.

Ci sono stati già ieri momenti di grande intrattenimento, con una parata stile olimpico, in via Roma, con gli sbandieratori del Palio di Alba.

In Piazza Garimberti anche la presenza di stand sulla sicurezza stradale. Andare in bici è bello ma a volte è pericoloso. Quindi spazio all'educazione stradale, soprattutto per i giovanissimi.

Oggi si corrono due competizioni, una da 11 chilometri e una da 177 chilometri, per le strade della Granda.