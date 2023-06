Cinque vele ai laghi di Avigliana e Cannero Riviera

Due località lacustri della nostra regione si sono viste confermare anche quest'anno il riconoscimento delle Cinque Vele assegnato da Legambiente e dal Touring Club Italiano. Si tratta di Avigliana, sull'omonimo lago alle porte di Torino, e poi di Cànnero Riviera, sul Lago Maggiore, in provincia di Verbania. Premiate in quanto hanno saputo coniugare l'eccellenza del territorio con strategie di sviluppo sostenibile. Oltre alle località di mare, il riconoscimento è andato a 12 Comuni lacustri, in 6 regioni.