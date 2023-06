Code chilometriche in autostrada per il rientro dal mare

Lunghe code in autostrada per chi ha trascorso il ponte del 2 giugno in Liguria. Fin dal mattino di domenica le autostrade della costa sono state intasate dalle auto che rientravano verso Torino e il Piemonte, dopo che già venerdì 2 giugno l’esodo verso le località della riviera aveva causato pesanti rallentamenti.

La situazione più difficile sulla A10 Genova-Ventimiglia con code e rallentamenti fino a 24 al mattino chilometri tra Albenga e lo svincolo con la A6 Savona-Torino: 6 invece i chilometri in fila fra Arma di Taggia e Imperia Ovest per lavori. Nel pomeriggio altri 22 chilometri tra Borghetto e Savona. Sulla A26 da Genova Voltri verso il Piemonte le code e rallentamenti hanjno interessato l'allacciamento sulla A10 fino a Ovada.

Simili problemi si erano già verificati quando i tempi di percorrenza tra Marene e Savona erano saliti fino alle 3 ore e mezza per poco meno di 100 chilometri, complici lavori, incidenti e l’interruzione della ferrovia Torino-Savona tra Fossano e Mondovì per i danni causati dal maltempo.

Difficoltà che fanno presagire un’estate complessa. Perché i cantieri continueranno a punteggiare i tratti autostrdali. Fino al 31 luglio un chilometro e mezzo di lavori interessa il tratto tra Mondovì e Niella Tanaro, tra Millesimo e Altare, per i prossimi due mesi, è prevista la chiusura della corsia di sorpasso mentre fino al 31 dicembre tra Altare e il bivio per la A10