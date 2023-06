Code sulle autostrade verso il mare, i gestori rimoduleranno i cantieri nei weekend

L'incontro era stato chiesto, urgente, all'indomani del weekend da incubo del 2 giugno, quando gli incolonnamenti avevano raggiunto i 24 chilometri tra Albenga e Savona e tempi di percorrenza infiniti sulla A6. Al vertice in Regione Piemonte che si è svolto ieri con i vertici dei gestori delle autostrade piemontesi, Autostrade per l’Italia e Autostrada dei Fiori, non c'era il presidente Cirio che aveva annullato tutti gli impegni istituzionali per la morte di Silvio Berlusconi, ma l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi.

La soluzione: rimodulare i cantieri

Per agevolare gli utenti in viaggio sulla rete autostradale nei momenti di maggior afflusso, i cantieri delle autostrade verranno rimodulati in ogni weekend da giugno a settembre, con fasce di tutela dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì. Questo l'impegno confermato dai gestori nell'incontro del 12 giugno in Regione Piemonte. Obiettivo: evitare che ogni weekend sulla strada verso il mare si trasformi in un calvario. Pensando innanzitutto al prossimo fine settimana a rischio, quello del 24 giugno quando, complice anche la ricorrenza di San Giovanni, saranno tanti i torinesi a mettersi in marcia.

L'incontro in Liguria

Pochi giorni fa in un analogo incontro con la Regione Liguria, il gruppo Astm aveva presentato una revisione del calendario dei lavori di manutenzione e confermato la sospensione di tutti i cantieri dal 28 luglio fino a metà settembre 2023. Dunque gli automobilisti diretti in Liguria (tra Savona Imperia) o di rientro verso il Piemonte e Torino troveranno sempre almeno due corsie percorribili in direzione Genova (o Torino, per chi svolta sulla A6). Una situazione che si ripeterà ogni fine settimana estivo. Ed entro il 23 luglio tutte le principali deviazioni di carreggiata legate ai lavori nelle gallerie tra Ventimiglia e Savona spariranno, almeno per tutto il mese di agosto.

“Mitigare i disagi”

La richiesta, arrivata da lato piemontese, era quella di mitigare i disagi. “Abbiamo chiesto ai gestori del collegamento autostradale verso la Liguria che interessa il nostro territorio un incontro urgente - aveva spiegato il governatore Cirio -, per conoscere il piano dei cantieri e le soluzioni che intendono mettere in campo per mitigare i disagi di quanti, per lavoro o svago, utilizzano l'autostrada. Siamo consapevoli che i lavori sono necessari per la sicurezza, ma chiediamo di gestire i flussi in modo da ridurre i disagi soprattutto nelle giornate in cui, anche con l'avvicinarsi delle vacanze, le arterie risultano maggiormente frequentate. L'obiettivo è individuare una soluzione già per i prossimi weekend”.

A non aiutare in questa fase anche le condizioni delle possibili strade alternative: il tunnel di Tenda ancora inagibile e la statale del Nava non adatta a così alti volumi di traffico.