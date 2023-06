Controlli a San Salvario, arrestato un 28enne per droga

Occultati all’interno di grandi bustoni di plastica e di alcuni barattoli in vetro, celati sotto il letto. Erano questi i nascondigli per la droga di un 28enne arrestato dalla Polizia a Torino, nel quartiere di San Salvario. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi fra marijuana ed hashish, 287 grammi di funghi allucinogeni, 203 grammi di olio di marijuana, 511 grammi di semi di marijuana, per un totale complessivo di 1,170 Kg di sostanza stupefacente .

Il giovane, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell'ordine era stato fermato poco prima nel corso delle attività del controllo del territorio coordinato da personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, in via Madama Cristina, nell’area nei pressi dell’aiuola Ginzburg, in via Belfiore, via Morgari e nelle zone ritenute maggiormente a rischio degrado, allo scopo di prevenire situazioni di microcriminalità quali scippi, borseggi, attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo il rinvenimento di due dosi di hashish nella perquisizione personale, si è proceduto al controllo del domicilio dove è stato trovato l'ulteriore stupefacente.

Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.