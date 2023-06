Sequestro di droga e alimenti andati a male a San Salvario

Oltre 130 persone identificate, una decina di veicoli controllati, 100 grammi di droga e 30 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione sequestrati.

Sono il bilancio di un controllo straordinario del territorio coordinato dal Commissariato Barriera di Nizza e svolti in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale insieme a operatori di Asl e dell'Ispettorato del lavoro nelle aree centrali della città, in particolare nella zona intorno alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova che hanno portato a sanzioni per quasi 54 mila euro, tra cui 8000 a un centro massaggi per violazione della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e a 2 provvedimenti di sospensione di attività per due ristoranti.

Infine, cinque soggetti irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati all' ufficio immigrazione della questura per regolarizzare la posizione e tre sono risultati destinatari dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del questore.