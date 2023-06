Cospito, il procuratore generale Saluzzo ribadisce la richiesta di ergastolo

Udienza alla Corte di assise d'appello di Torino, che vede imputati Alfredo Cospito e Anna Beniamino per l'attentato compiuto nel 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Il procuratore generale Francesco Saluzzo ha ribadito la richiesta di condanna all'ergastolo per

l'anarchico Alfredo Cospito al processo d'appello bis. Il procedimento ha per obiettivo il ricalcolo della pena relativa a uno solo degli

episodi contestati, l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2 giugno 2006, che la Cassazione ha riqualificato come 'strage politica'.

"Non si capisce perché la procura generale voglia applicare una pena cosi' esemplare". Lo ha detto Flavio Rossi Albertini, legale difensore di Alfredo Cospito. Rivolgendosi ai giudici popolari, l'avvocato ha poi aggiunto: "Abbiamo parlato della strage di Bologna, voi avete un senso di proporzionalità e giustizia. E' importante in processi come questi che i cittadini valutino quanto è accaduto a Fossano.

Cospito segue l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari.