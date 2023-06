Cospito, sentenza rinviata al 26 giugno

Tutto rinviato al 26 giugno. La sentenza sul caso Alfredo Cospito è attesa per quella data quando, dopo le eventuali repliche delle parti, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per arrivare a una decisione definitiva.

La procura conferma la richiesta dell'ergastolo

La procura generale di Torino ha confermato la richiesta dell'ergastolo. “Alfredo Cospito non merita sconti” ha detto oggi in aula il procuratore generale Francesco Saluzzo, restando nel solco del massimo rigore. Il processo d'appello bis è ripreso a Torino dopo la pronuncia con cui la Corte Costituzionale, aprendo alla possibilità di applicare l'attenuante del “fatto lieve” anche al reato di strage politica, permette ai giudici di infliggere una pena diversa da quella del carcere a vita.

"Noi - ha detto Saluzzo, che ha rappresentato l'accusa assieme a Paolo Scafi - non siamo obbligati a fare sconti che non siano dovuti. E Cospito non merita nulla". Per l'altra imputata, Anna Beniamino, la proposta è di 27 anni e un mese di reclusione.

La partita si gioca intorno a uno solo dei numerosi episodi contestati nel maxi processo Scripta Manent: l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola Allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, con l'esplosione di due ordigni in rapida successione. Se non ci furono vittime o feriti fu, secondo il pg, per una semplice casualità.

Le difese: “Quando si dice strage si pensa a Capaci”

Le difese hanno preso atto che per la Cassazione si tratta di una “strage politica”, ma non hanno mancato di fare osservare che non ci furono morti né danni importanti, e che "quando si dice 'strage' si pensa a Capaci o alla stazione di Bologna, non a una roba del genere". "Quell'azione - ha detto l'avvocato Gianluca Vitale - fu talmente pericolosa per la sicurezza dello Stato che all'epoca se ne accorsero appena le cronache locali". "Confidiamo - ha concluso l'avvocato Flavio Rossi Albertini - che la Corte d'appello mantenga la linea del 'fatto lieve' e che decida di conseguenza".

Cospito: “Il 41 bis è la vera faccia della Repubblica”

Cospito, in collegamento dal penitenziario di Sassari, oggi ha preso la parola e nel corso di una lunga dichiarazione spontanea ha criticato il regime di 41 bis. “E' la vera faccia della Repubblica”, ha affermato, sottolineando la condizione delle carceri italiane e aggiungendo che la sua vicenda "è stata strumentalizzata dalla politica" e "utilizzata come una clava dal governo contro la cosiddetta opposizione". Cospito si sta riprendendo dalle conseguenze del lungo sciopero della fame dei mesi scorsi, durato 182 giorni, ma patisce ancora una grave menomazione a un piede.

Le altre azioni

La campagna di solidarietà della galassia anarchica produsse una sventagliata di attacchi in diversi Paesi del mondo. Ora, sulla scorta di un'indagine dei carabinieri del Ros, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per una catena di azioni portate a segno nel territorio di propria competenza negli ultimi mesi del 2022. Una mezza dozzina gli indagati sparsi tra l'Emilia Romagna e il Trentino. Reato ipotizzato: associazione a fini di eversione dell'ordinamento democratico.