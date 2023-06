Covid, nessun ricoverato in terapia intensiva. In Piemonte è la prima volta da inizio pandemia

Svuotate le terapie intensive covid di tutto il Piemonte. Non era mai accaduto dall'inizio della pandemia. A zero dunque i casi gravi mentre ci sono ancora 46 ricoverati positivi nei reparti di degenza, pari allo 0,7 per cento dei posti letto disponibili. La bella notizia arriva dal bollettino settimanale regionale sull'andamento dell'epidemia.

Casi in calo

Ulteriormente in calo i contagi negli ultimi sette giorni. Da giovedì 8 giugno a mercoledì 14 giugno i casi medi giornalieri sono stati 43. Suddivisi per province: Alessandria 6, Asti 2, Biella 2, Cuneo 4, Novara 2, Vercelli 1, VCO 1, Torino città 9, Torino area metropolitana 13.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 302 (-213). Questa la suddivisione per province: Alessandria 44 (+1), Asti 15 (-1), Biella 16 (-4), Cuneo 28 (-19), Novara 14 (-7), Vercelli 7 (-13), VCO 7 (-12), Torino città 63 (-61), Torino area metropolitana 93 (-89).

Incidenza in netta diminuzione tra gli adulti -41.4% e nella fascia 0-2 anni -50%. Mentre in età scolastica non si registrano casi nelle fasce 3-5 e 11-13 anni. Aumento solo nella fascia tra 6-10 anni +2,9%, e nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è +23,8%.

Dominante la sottovariante Kraken

Sulla base dei dati diffusi da ARPA, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 22 maggio per i depuratori di Castiglione Torinese e Novara ed il 29 maggio per il solo depuratore di Castiglione Torinese, si ha la dominanza della sottovariante XBB.1.5 (Kraken).

Per gli altri depuratori analizzati, l’analisi bioinformatica ha evidenziato la presenza di più sottovarianti.



Vaccini

Tra giovedì 1° giugno e giovedì 8 giugno sono state vaccinate 435 persone: 18 hanno ricevuto la prima dose, 21 la seconda, 31 la terza, 124 la quarta, 241 la quinta.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.897.487 dosi, di cui 3.346.740 come seconde, 2.965.332 come terze, 816.725 come quarte, 161.489 come quinte.