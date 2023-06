Aveva 98 dosi di cocaina, arrestato pusher a Crevaldossola nel VCO

Fermato per un controllo stradale, si è scoperto che aveva a disposizione oltre un etto di cocaina, 98 dosi già confezionate per un peso ulteriore di 95 grammi, un bilancino di precisione e 3.800 euro in contanti. Per questo un venticinquenne di origini albanesi residente a Crevoladossola è stato arrestato nel fine settimana dai Carabinieri di Domodossola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dopo il controllo stradale hanno provveduto ad una perquisizione personale seguita da una verifica nella sua abitazione. Il 25enne si trova ora in carcere a Verbania.