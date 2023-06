Crolla il prezzo del riso. Confagricoltura: "Non vendetelo"

"Non vendete il risone in questo

momento: meglio conservare il prodotto, piuttosto che svenderlo

per fare spazio nei silos". E' l'allarme lanciato da

Confagricoltura di Vercelli e Biella, di Novara, di Alessandria

e Cia per le province di Novara, Vercelli, Biella e Alessandria

riguardo il prezzo del risone (il riso non ancora lavorato) che

in questi giorni ha raggiunto valori al di sotto dei costi di

produzione.

Si va da 43 euro lordi al quintale per le varietà

lunghi B a 83 euro per il Carnaroli, fino a 35-40 euro per i

tondi: quotazioni, denunciano le associazioni, dimezzate

rispetto a quelle di gennaio, e che non riescono neanche a

coprire le spese sostenute dalle aziende.

Per questo motivo l'invito è di ridurre l'offerta e di non

svendere il risone: "E' necessario dare un segnale forte al

mercato - evidenziano -. Terminiamo una campagna di

commercializzazione in netta perdita, col rischio che l'avvio

della prossima sarà negativo". La crisi dei prezzi è stata

indotta dalla riduzione della domanda da parte dell'industria,

coincisa con l'aumento dell'offerta delle aziende agricole per

liberare silos e magazzini dal risone in vista del prossimo

raccolto.

Anche la Coldiretti Vercelli Biella ha protestato contro il

crollo dei prezzi del riso, decidendo di disertare le Borse

Merci di Vercelli e Novara.