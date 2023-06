Anche a Torino, a partire da oggi, il biglietto di ingresso in tutti i musei e nei luoghi della cultura statali costa un euro in più. Sarà così fino al 15 settembre, per finanziare gli interventi per il ripristino dei beni culturali a seguito dell'alluvione in Romagna, in applicazione delle circolari numero 60 e 61 della direzione generale Musei del ministero della Cultura.