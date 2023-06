Da Torino a Parigi con i lavoratori. La protesta contro Stellantis

Noi siamo qui perché in Italia non c'è nessun dialogo tra l'azienda e i nostri delegati dentro gli stabilimenti. Noi siamo qui a Poissy perché non ci sono comunicazioni a livello nazionale. Noi siamo qui perché è necessario aprire un confronto e un dialogo contrattuale nei confronti dell'azienda". Ha arringato i lavoratori Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil. Il suo sindacato ha portato rappresentanti di tutti gli stabilimenti di Stellantis sotto le finestre dell'amministratore delegato a Parigi Poissy.

La data scelta è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, che è fondata sul lavoro, come recita la Costituzione. E l'accusa del sindacato alla multinazionale è che le sedi italiane sono trascurate. C'è anche una delegazione di Mirafiori, che secondo la Fiom versa in condizioni particolarmente critiche: dal 2014 a oggi avrebbe perso il 38% della sua forza lavoro e di questo passo, senza nuove assunzioni, chiuderà, dicono, tra sette anni.

Proprio a Torino quindi si sono ritrovati i manifestanti il giorno prima, per riunirsi in assemblea davanti al Municipio. Subito dopo la partenza per la Francia.

Diversa la narrazione dell'azienda. Ieri il presidente John Elkann è intervenuto al festival dell'economia di Torino e ha declamato gli ottimi risultati di Stellantis anche in Italia. “Penso con grande orgoglio - ha dichiarato - che in questi decenni siamo riusciti a trasformare gli impianti produttivi italiani in impianti che hanno il mondo come mercato. Oggi in Basilicata si fanno le Jeep, in Campania le Dooge che si vendono in America, in Piemonte la 500 elettrica che andrà in America, per non parlare del lavoro straordinario di riposizionamento di Maserati e Alfa Romeo, che hanno il mondo come mercato”.

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta da alcuni dirigenti di Stellantis: si vedrà se potrà nascere un dialogo tra Fiom Cgil e la multinazionale.