Da tutta Europa a Ceresole: il raduno del movimento Rainbow

Gli adepti del movimento Rainbow si stanno radunando da tutta Europa in un terreno a un’ora di cammino da Ceresole Reale, sul sentiero che porta al Colle della Crocetta, di proprietà di un privato e senza prima aver avvisato né Comune né Prefettura. Si tratta di circa 160 persone con 94 tende censite ma aumenteranno fino al 3 luglio, in coincidenza con la luna piena.

Il raduno

Una sorta di setta pacifica e non violenta, che una volta all'anno seguendo i cicli lunari, si ritrova per stare in mezzo alla natura, senza elettricità. La Prefettura ha chiesto al Comune di Ceresole di mediare: alle persone è stato proposto di trasferirsi su un terreno comunale ma hanno rifiutato. Il sito dove hanno organizzato il raduno potenzialmente è a rischio idrogeologico, all’imbuto di un rio e tra l’altro in un terreno affittato a un pastore che a giorni deve arrivare lì con 2000 pecore al pascolo e i cani maremmani.