Daisy Osakue migliora il record italiano nel lancio del disco

Un lancio da 64,57 metri che vale il nuovo record italiano. A stabilirlo è stata Daisy Osakue, che nella finale dei campionati assoluti di società a Marina di Pietrasanta, ha fissato il nuovo prima nel lancio del disco. La discobola azzurra ha migliorato il precedente limite di 63,66 che dal 31 luglio del 2021 deteneva assieme ad Agnese Maffeis quando lanciò la misura il 12 giugno del 1996.

Quello di Osakue e' un risultato di spessore internazionale, che vale lo standard di qualificazione per i prossimi Mondiali di Budapest (19-27 agosto) fissato a 64,20. Splendida la prestazione della 27enne piemontese delle Fiamme Gialle che per l'occasione è andata in pedana con la maglia del suo club di provenienza, la Sisport Torino.