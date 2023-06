Delitto di Incisa, domani a Cinisello Balsamo i funerali di Floriana Floris

Si svolgeranno domani, 22 giugno, a Cinisello Balsamo, nel milanese, i funerali di Floriana Floris, 49 anni, uccisa a coltellate a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti. Un femminicidio il cui unico indagato è il compagno, Paolo Riccone, 57 anni, attualmente in infermeria in carcere a Quarto, nell'astigiano, in attesa di essere portato in cella.

L'uomo aveva tentato il suicidio ingerendo candeggina, assumendo farmaci e procurandosi ferite ai polsi, ed era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Asti, luogo in cui, assistito dall'avvocato del foro di Alessandria, Federica Falco, avrebbe confessato di aver ucciso la compagna. Almeno trenta le coltellate inferte alla vittima: è quanto emerso dall'autopsia, ma intanto continuano le indagini dei carabinieri di Asti, coordinati dalla procura di Alessandria, competente per territorio.