Depositati i documenti per l'iscrizione al campionato

E, per ultima è arrivata l’U.S. Alessandria Calcio 1912. Con un comunicato sul sito web ha annunciato di aver regolarmente depositata, presso gli uffici della Lega Pro di Firenze, la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2023/24. I tifosi dei “grigi” tirano un sospiro di sollievo, perchè temevano che la nuova società non rispettasse i termini fissati. Richieste di iscrizioni anche da Pro Vercelli, Novara e Juve Next Gen a completare il quartetto piemontese della serie C.

Ora toccherà alla Covisoc esaminare il materiale ricevuto. Fondamentale in questa fase è avere adempiuto entro il 31 maggio al pagamento degli stipendi e versato entro il 20 giugno la fideiussione da 350mila euro.

Le date ufficiali della stagione 2023/24. Inizio del campionato il 27 agosto; terminerà il 28 aprile 2024. I playoff prenderanno il via dal 5 maggio e i playout dall’11 maggio. Infine la Coppa talia Serie C inizierà il prossimo 20 agosto.