Detenuto gli lancia uno stendino, ferito agente penitenziario

Un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere San Michele di Alessandria è stato colpito da uno stendino lanciato da un detenuto. Lo riferisce il sindacato Sappe in una nota. "Il collega si trova al pronto soccorso per le cure del caso - precisa Demis Napolitano, segretario provinciale - Soltanto tre giorni fa un altro poliziotto, intervenuto per sedare una lite tra reclusi, ha riportato 40 giorni di prognosi per contusioni e frattura di una mano. Siamo allo stremo delle forze; nessuno ascolta il nostro grido. Si aspetta qualcosa di grave?"