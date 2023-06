Diversi nuotatori piemontesi alle Universiadi in Cina

La Federazione Italiana Nuoto comunica la selezione che parteciperà ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto, in programma a Chendgu (Cina), dall'1 al 7 agosto al Dong'an Lake Sports Park Aquatics Centre.

Responsabile tecnico: Davide Pontarin.

Atlete (15): Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Noemi Cesarano e Antonietta Cesarano (Time Limit), Linda Caponi (Carabinieri), Paola Biagioli (Carabinieri / RN Florentia), Federica Toma (Carabinieri / In Sport), Francesca Pasquino (In Sport), Anita Gastaldi (Vo2 Nuoto Torino), Alessia Ferraguti (Imolanuoto), Sonia Laquinatana (Azzurra 91), Antonella Crispino (Esercito / Assonuoto), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport), Francesca Fresia (Aquatica Torino), Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto), Giulia D'Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene).

Atleti (21): Michele Busa (Imolanuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Giovanni Caserta (In Sport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Christian Ferraro (Nuoto Montebelluna), Nicolò Franceschi (NC Milano), Alessandro Fusco (Fiamme Gialle / CC Aniene), Lorenzo Gargani (CUS Udine), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Lorenzo Glessi (Esercito / Gorizia Nuoto), Giovanni Izzo (Imolanuoto), Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Brescia), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Brescia), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Samuele Martelli (Hydros Sport), Massimiliano Matteazzi (In Sport), Pierandrea Matteazzi e Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit), Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino).

La squadra italiana partirà per Chengdu il 26 luglio.