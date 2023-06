Donna di 55 anni muore nell'incendio del suo appartamento

Una donna di 55 anni, Antonella Rizzuto, è morta nell'incendio del suo appartamento, al terzo piano del palazzo al civico 4 in via La Pira a Collegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Torino, i sanitari e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione sarebbe deceduta a causa delle esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato dal rogo. L'incendio nell'appartamento è scoppiato intorno alle 16, per cause ancora da accertare, a partire dalla camera da letto, per poi propagarsi nell'intero appartamento. I locali sono ora inagibili, posti sotto sequestro da parte dei vigili del fuoco. nessun danno rilevante per le abitazioni vicine che sono state regolarmente dichiarate agibili. d