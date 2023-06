Doppio appuntamento di gara in notturna, grande attesa per il premio Verga

Due le riunioni di trotto in programma per la Notturne all'ippodromo di Vinovo questa settimana: la prima mercoledì 28 giugno e la seconda venerdì 30 giugno.

Il programma

Sette corse al via il 28 a partire dalle 20. Il clou sarà rappresentato dal premio Verga, dedicato alle femmine di 3 anni: ben dieci al via sulla distanza del miglio per una prova che si annuncia bellissima perché i nomi delle partenti lo dicono. Come Estindia Jet, allieva di Fausto Barelli e Pietro Gubellini che scatterà con il miglior numero. Più al largo, con il quattro, Etoile Sky allieva di Andrea Guzzinati: una cavalla in crescendo che sta dando ottimi riscontri. Mauro Baroncini invece porta a Torino Elodie Stecca che affiderà a Francesco Di Stefano ed Elusive Ferm con Andrea Farolfi, entrambe con potenzialità di vittoria. Un occhio particolare anche per Eagle Eyes reduce da ottimo percorso sulla pista, che Tiberio Cecere consegnerà a V.P. Dell’Annunziata. In programma anche un'altra corsa per 3 anni, ma qui sono tuitti soggetti ancora senza successi.

Nel premio Gozzano, riservato alla categoria dei gentlemen, un netto favorito: è Crystal Joyeuse insieme ad Enrico Colombino, il quale dovrà solo guardarsi da Brother's con Michele Bechis e Hurrà Bar con Pino Di Fede, entrambi reduci da belle affermazioni.

Prima dell’inizio del convegno, le consuete prove di qualifica dei 2 anni, sempre interessanti soprattutto per gli addetti ai lavori.