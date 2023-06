Nascondeva droga a bordo di un'auto rubata, arrrestato

Un ventunenne italiano è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio mentre un altro giovane è stato deferito in stato di libertà per il reato di falsa attestazione sull'identità personale, porto di oggetti atti a offendere e ricettazione in concorso.

Martedì notte intorno alle 3.30 del mattino gli agenti di polizia del commissariato centro hanno inseguito un'automobile risultata poi rubata passata col rosso in corso Vittorio Emanuele II. La vettura, la cui targhe erano diverse da quelle segnate sul libretto, una rubata ed una smarrita, ha poi imboccato via Arsenale contromano, attraversando alcune vie fino a fermarsi in corso Re Umberto. Una volta fermata l'auto gli agenti hanno trovato a bordo tre persone.

Il guidatore ventunenne ha fornito delle generalità non vere. Gli agenti hanno trovato in un borsello i documenti dell'uomo, alcune bustine contenenti pasticche, ecstasy e MDMA, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni coltellini. Nella successiva perquisizione i poliziotti hanno trovano altra droga, 1100 euro in denaro contante, un dispositivo Telepass e una carta di circolazione dei quali non giustificava il possesso.

In relazione ai fatti accaduti, anche le altre due persone presenti in auto vengono denunciate in stato di libertà per il solo reato di ricettazione.