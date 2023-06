Droga dello stupro e psicofarmaci: smantellato un giro di spaccio

Droga dello stupro, psicofarmaci, pillole abortive, oppioidi sintetici. È il bilancio del sequestro operato dai carabinieri di Alessandria nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre persone. A far scattare le indagini le numerose segnalazioni degli abitanti della zona.

I militari dell’Arma hanno perquisito diverse abitazioni nelle quali risiedono soprattutto persone straniere in particolare di nazionalità nigeriana. Grazie al supporto dei due cani antidroga sono riusciti a smantellare un giro di spaccio: nella zona di via Lumelli, in centro ad Alessandria, arrivavano persone anche dall’intera provincia, recandosi in uno degli appartamenti oppure in un negozio nelle vicinanze dove si confondevano con i clienti abituali.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura, che già da tempo aveva posto l'attenzione sulla zona per l’attività di spaccio che avveniva con ogni probabilità proprio in alcune delle palazzine e il sospetto che alcune delle persone all’interno facessero parte di un sodalizio criminale: per questo l’operazione è stata chiamata «Black axe», dal nome di una delle principali organizzazioni della mafia nigeriana.