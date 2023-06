Droga nascosta nei calzini e 5mila euro nell'armadio

La droga, 350 grammi, tra crack e cocaina, era nascosta nei calzini occultati dentro uno zaino, in 386 involucri.

La Polizia del Commissariato Vanchiglia ha arrestato un senegalese di 22 anni per detenzione e spaccio di droga.

I fatti in corso Giulio Cesare. Durante un controllo del territorio, gli agenti si sono insospettiti dall'atteggiamento di un uomo che alla loro vista ha nascosto lo zaino dietro le ruote di un'auto e poi è salito su una seconda vettura.

Recuperato lo zaino, gli agenti hanno scoperto la droga.

Perquisito l'appartamento in zona Aurora, hanno anche trovato oltre 5 mila euro in banconote nascoste in un armadio.

Altro materiale utili al confezionamento delle dosi di droga, era in un sacco nero per la spazzatura sul balcone.