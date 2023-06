Due mostre al Pav - Parco Arte Vivente di Torino

Aprono aI Pav - Parco Arte Vivente di Torino due mostre. Venerdì 9 giugno alle 18 inaugura 'Andare con le radici del gruppo Wurmkos' e la collettiva 'Il Parlamento delle cose' con Chiara Antonelli, Davide Barberi, Alessandro Cavallini, Traian Cherecheș e Chiara Scodeller. Una programmazione a cura di Marco Scotini che mette in relazione la produzione dello storico collettivo milanese con una generazione di giovani artisti formatisi presso il Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali e il Master Accademico in Art and Ecology del campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. "Andare con le radici - spiegano gli organizzatori - individua nel mondo vegetale un ambito dal quale è possibile attingere per apprendere nuovi modelli di vita volti a immaginare forme virtuose di convivenza sociale, mentre dalla mostra Il parlamento delle cose emerge come le teorie e le pratiche che animano l'ecologia politica e l'ecofemminismo a partire dalla seconda metà del secolo scorso abbiano smosso e dissestato il suolo compatto e monolitico del modello neoliberale e eteropatriarcale".