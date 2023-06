E' arrivata l'estate. Bel tempo e alte temperature per tutta la settimana

Primo week-end di estate in Piemonte, temperature fino a 30°C in pianura. Dalla giornata di oggi e per almeno i prossimi 5-7 giorni, l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi anche sul Piemonte, favorendo il ripristino di condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate dopo un lungo periodo di pioggia e temporali. Con la stabilità atmosferica si registrerà anche un netto rialzo delle temperature su valori pienamente estivi anche per tutta la prossima settimana.

Le previsioni nel dettaglio

Più nel dettaglio, la giornata di oggi 16 giugno risulterà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo modesti annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi, associati ad isolati e brevi rovesci sul comparto di Marittime, Cozie e Graie. Domani, sabato 17 giugno, giornata ben soleggiata con qualche velatura di passaggio e modesti annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi, mentre domenica, dopo una mattinata di sole, si assisterà ad un deciso aumento delle nubi sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con qualche temporale sparso che poi, entro sera, potrà sconfinare localmente anche in pianura a nord del Po. Temperature massime in rialzo fino a 28-31°C su pianure e colline e zero termico oltre i 3.500 metri sulle Alpi.