E' il giorno del Farò, domani i fuochi di San Giovanni col numero chiuso

Da quale lato cadrà il toro? Verso Porta Nuova, segno di buon auspicio per Torino e per i torinesi oppure dall'altra parte, quella “sbagliata” che non promette niente di buono per il prossimo futuro?

Accesso in piazza Vittorio per i fuochi d'artificio consentito ad un massimo di 61mila persone, via i dehors dalle esedre, divieto di bottiglie e bicchieri di vetro, limitazioni alla circolazione, deviazioni dei mezzi pubblici, orario prolungato della metro fino all'1 e navette dedicate.

Per quel che riguarda la viabilità sono previste chiusure e divieti di sosta nelle aree interessate dal corteo storico di venerdì, che precede il farò, e dallo spettacolo pirotecnico di sabato in piazza Vittorio dove il pubblico potrà accedere dalle ore 18 circa attraverso 13 varchi controllati.

Per sabato il divieto di circolazione riguarderà diverse zone del centro, a cominciare dalle 8 ore in alcune aree, e con inizio delle limitazioni al traffico scaglionato a seconda delle zone. Divieto di sosta, nelle vie intorno alla piazza, anche per i mezzi di mobilità sostenibile, come bici e monopattini. Sarà inoltre chiuso il parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio e sospesi i servizi taxi, bike sharing e noleggio monopattini nella piazza. Infine dalle 12 di venerdì 23 giugno alle 2 di sabato 24 e dalle 15 del sabato fino a cessate esigenze sarà vietata la somministrazione, la vendita e la detenzione per asporto di bevande "con contenitori idonei all'offesa della persona" nelle aree delle manifestazioni delle due giornate.