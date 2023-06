Aspettando la festa dei fuochi di San Giovanni, la città sospesa

All'apertura dei varchi c'era già gente in fila. I più coraggiosi hanno sfidato il caldo per accaparrarsi i posti migliori in piazza Vittorio. Tutti con gli occhi al cielo per il momento più atteso di San Giovanni, quando i fuochi illuminano la notte del Santo Patrono.

I controlli sono serrati, un addetto tiene il conto degli ingressi e li comunica alla control room. Qui c'è il cervellone che coordina le operazioni di sicurezza. Telecamere puntate sulla piazza e comunicazioni via radio con Protezione civile e forze dell'ordine.

Tutta l'area è blindatissima. Ci sono 22 varchi di accesso che resteranno aperti finché non verrà raggiunta la capienza massima di 61mila persone fissata dalle autorità

Nel corso della giornata non sono mancati i disagi. Le vie del centro bloccate, mezzi pubblici deviati, qualche ritardo nell'apertura dei varchi. Ed è scattato anche il divieto di vendere in piazza bevande in bottiglie di vetro. Ora, però, quello che conta è godersi tutti insieme la festa di Torino e dei torinesi.