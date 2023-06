E' l'ora della maturità per 33mila studenti piemontesi

Al via l'esame della maturità per 32.857 candidati piemontesi. Di questi 16.340 sono studenti dei Licei, 10.804 degli Istituti Tecnici e 5.713 degli Istituti Professionali. Torna l’esame classico, come prima del Covid. 889 le commissioni, composte da un Presidente esterno, tre membri esterni e tre interni della scuola. Rispetto all’Esame di Stato del 2022 il numero dei candidati, in tutto il Piemonte, è diminuito del -2,2%; tra le province, le uniche due che registrano un aumento di candidati sono la provincia Cuneo +1,1% e quelle della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il toto tracce

Il toto tracce per la prova d'italiano è iniziato da giorni. Dato che sono usciti lo scorso anno non sono favoriti Luigi Pirandello ed Eugenio Montale. Se ci si basa sulle ricorrenze il 2023 è il 160 anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio, ma si parla anche di Alessandro Manzoni: quest’anno è il 150esimo dalla morte. Altri nomi papabili sono Italo Svevo (manca nei temi dal 2009), Carlo Levi e Don Milani, Beppe Fenoglio e Carlo Emilio Gadda. Per le tracce non letterarie molti gli studenti che si sono preparati sull'incoronazione di Carlo III e la guerra in Ucraina.

Sei le ore a disposizione dei candidati.

Il resto della maturità

La seconda prova è una prova scritta, anch’essa nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi; negli istituti professionali di nuovo ordinamento la seconda prova è centrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non sulle discipline. La terza prova è un colloquio orale.