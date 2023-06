Addio a Berlusconi, le lacrime di Cirio e il ricordo di Salvini sul Lago Maggiore

E' morto all'Ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi. Era ricoverato da venerdì. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni.

La commozione di Alberto Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, che questa mattina è a Lesa sulla sponda piemontese del Lago Maggiore insieme a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, per inaugurare la nuova sede della guardia costiera, si è profondamente commosso all'arrivo della notizia della morte di Silvio Berlusconi. Alberto Cirio, in attesa dell'inizio della manifestazione, è scoppiato in lacrime.

L'omaggio di Salvini

"Un grande amico del lago Maggiore un grande italiano ha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi". Così un commosso Matteo Salvini a Lesa per inaugurare la nuova sede della Guardia Costiera, alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Subito dopo Salvini ha lasciato Lesa.