E' morto Silvio Berlusconi. Dal calcio alla politica, forte il legame col Piemonte

La prima volta fu il calcio a portare ufficialmente in Piemonte il Cavaliere, la sua grande passione. Era il 1986 e stava per iniziare la partita Juventus- Milan, negli spogliatoi il confronto tra il neo Presidente del Milan e l’Avvocato, che divenne epocale.

Sei anni dopo, un altro episodio calcistico che lo lega alla nostra città, Gigi Lentini, giocatore del Toro, viene acquistato dal Milan di Berlusconi per una cifra astronomica. Uno shock per molti granata che scesero in piazza.

Sono state molte le occasioni in cui Silvio Berlusconi è venuto in Piemonte e non solo per passione calcistica. Come Presidente del Consiglio visitò le zone alluvionate del cuneese e si fermò ad Alba, una delle città colpite in quel tragico 1994 dove la piena del fiume Tanaro causò 9 morti.

Durante le elezioni regionali del 1995 venne a Torino per sostenere le elezioni di Enzo Ghigo alla Regione. E poi in molte altre occasioni di rilevanza politica. Dal 2001, quando lanciava al Lingotto il programma sociale del centro-destra per le elezioni del 13 maggio che portò alla netta vittoria della Casa delle libertà. Al 2010, con l'appoggio a Roberto Cota. Sino al 2019 quando venne a Torino per l'ultima volta.