Basket A2. Sul campo neutro del PalaFerraris di Casale Monferrato, Pistoia ha battuto in gara-5 Cantù per 75 a 67. I toscani strappano così il pass per la finale promozione del Tabellone Argento dove incontreranno Reale Mutua Torino, già qualificata contro Treviglio.

La serie, al meglio delle cinque gare, prenderà il via sabato 10 giugno.