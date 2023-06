Egea, arriva un esterno per mettere a posto i conti

E' stato nominato un esterno che affiancherà il management della società nella gestione.

Si tratta di un professionista di Torino.

È quanto prevede la cosiddetta composizione negoziata, una nuova procedura introdotta per aiutare le imprese in difficoltà. La nomina spetta al sistema camerale e d'ora in avanti qualsiasi azione sarà garantita dal Tribunale.

D'altra parte che la situazione di Egea sia complessa lo hanno confermato nei giorni scorsi gli stessi vertici del gruppo di Alba intervenuti in una commissione consigliare del Comune di Alba, che è anche azionista del gruppo: in tempi rapidi - hanno detto - c'è bisogno di un finanziamento o di un partner.

A2A, il colosso milanese dell'energia, si è già sfilato dalla partita dopo un periodo di trattative. In ballo rimangono Thaleia del fondo Davidson Kempner. E la multiutility Iren che ha presentato un piano più dettagliato per l'acquisizione di buona parte delle attività di Egea, garantendo gli attuali livelli occupazionali. La decisione su questo fronte dovrebbe arrivare entro metà luglio.

Intanto vanno avanti le indagini della Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Procura di Asti sui bilanci dal 2017 al 2021: l'ipotesi di reato è false comunicazioni sociali.