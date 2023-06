Bis iridato, Elisa Longo Borghini campionessa italiana anche su strada

Si è risolta al photofinish la gara in linea Donne Elite di Comano Terme, che ha chiuso in bellezza una grande edizione dei Campionati Italiani di ciclismo su strada.



Le strade del Trentino, ancora una volta, hanno sorriso a Elisa Longo Borghini. La piemontese della Trek-Segafredo, dopo aver dominato la cronometro di venerdì, si è aggiudicata oggi anche la gara in linea, regolando di un soffio in volata Silvia Persico (UAE Team ADQ), Marta Cavalli (FDJ) e la compagna di squadra Gaia Realini, vincitrice del titolo U23 e determinante per la capitana Longo Borghini negli ultimi due giri del difficile percorso di Comano Terme.

"Sono felice, è una giornata da incorniciare - ha dichiarato a caldo Longo Borghini, al suo 11esimo tricolore tra le Elite - Ho vinto in volata, io che non sono una specialista, anche se sono migliorata tanto. Dopo gare così lunghe e impegnative, la volata diventa una questione di energie più che di specializzazione. Per questa ragione sulla salita ho lasciato spazio a Gaia (Realini, ndr), mentre io mi sono focalizzata sullo sprint. Dedico questa vittoria al mio fidanzato Jacopo (Mosca, anch'egli corridore della Trek-Segafredo, ndr), alla mia famiglia e alle persone che mi aiutano ogni giorno".