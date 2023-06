Eredità Agnelli, sospesa la causa in Italia in attesa delle due pronunce pendenti in Svizzera

Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann nella causa con la madre Margherita Agnelli sull'eredità della famiglia di sospendere il giudizio in Italia in attesa delle decisioni dei tribunali svizzeri dove sono pendenti da altre cause.

In dettaglio

Secondo quanto appreso, in particolare il Tribunale di Torino ha sospeso la causa successoria promossa da Margherita Agnelli - figlia di Gianni e Marella Agnelli - contro i figli, in attesa che si arrivi a una decisione nelle cause elvetiche pendenti a Ginevra e a Thun, accogliendo così l'eccezione presentata dagli avvocati Eugenio Barcellona e Carlo Re dello Studio Pedersoli, che rappresentano i fratelli Elkann.

Le richieste di Margherita

La causa intentata a Torino da Margherita Agnelli nei confronti dei tre figli avuti dal primo matrimonio con Alain Elkann riguarda l'eredità dell'Avvocato Gianni Agnelli e gli accordi intercorsi nel 2004 con Marella Caracciolo (madre di Margherita) anche per l'eredità di quest'ultima. Margherita Agnelli chiede ai giudici italiani di invalidare gli accordi intercorsi nel 2004 - con i quali Margherita aveva trovato un accordo transattivo per l'eredità del padre e rinunciato a pretese su quella della madre - utilizzando la legge svizzera, diversa da quella italiana in tema di eredità. Contemporaneamente al procedimento a Torino - adesso appunto sospeso dal giudici piemontesi - sono in corso anche due cause in Svizzera, una nella quale si discute la validità degli accordi del 2004 e una relativa alla validità dei testamenti di Marella Caracciolo Agnelli.

La decisione

Il Tribunale di Torino ha deciso di aspettare che si risolvano queste due cause prima di pronunciarsi (e per questo ha sospeso la causa italiana) e oggi ha anche deciso che le sentenze svizzere potranno essere riconosciute ed entrare a far parte del procedimento italiano, anche nel caso in cui dovessero confermare la validità del patto successorio stipulato da Margherita Agnelli con la madre Marella: per il tribunale torinese, infatti, l'ammissibilità di patti successori consentiti dalla legge estera loro applicabile (nel caso di specie, la legge svizzera) non contrasta con l'ordine pubblico italiano.