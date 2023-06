Escursionista recuperata lungo la Via del Sale: non voleva abbandonare il suo cane

Il recupero di una donna e del suo grosso cane è in corso dal tardo pomeriggio di oggi nei boschi di Cabella Ligure, località Capanne di Cosola, sopra i 1500 metri di altezza. A intervenire i vigili del fuoco di Novi Ligure, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai carabinieri.

La sessantasettenne era impegnata nel percorso di trekking della “via del Sale” ed era partita alcuni giorni fa da Varzi, in provincia di Pavia. Oggi però il suo cane è andato in difficoltà e non è più riuscito a proseguire il cammino. La donna non ha però voluto abbandonarlo ed è rimasta bloccata con lui fino a quando altri escursionisti non hanno dato l'allarme.

Per trarre in salvo l'animale e l'escursionista è stato necessario l'intervento dell’elicottero Drago 51 dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo Piemonte. I due sono stati recuperati e portati a Torriglia dalle squadre di soccorso.