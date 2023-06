Sabato 10 giugno Esercito e Lilt in piazza per la prevenzione dei tumori

L'unione fa la forza è l’evento organizzato sabato 10 giugno in piazza Castello a Torino dalla Llilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), in collaborazione con l’esercito italiano e la Città della Salute e della Scienza di Torino. Dalle 10 alle 18, sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad una visita specialistica negli ambulatori allestiti nelle tende da campo dall’Esercito. Numerosi anche gli specialisti a disposizione: pneumologi, dermatologi, senologi, otorinolaringoiatri, fisiatri e fisioterapisti, psicologi e biologi nutrizionisti.

L'importanza della prevenzione

Una diagnosi precoce consente trattamenti terapeutici più conservativi, una buona qualità della vita e soprattutto una sopravvivenza più alta. Le modalità per usufruire dei servizi saranno molto semplici: basterà presentarsi il giorno stesso, senza alcuna prenotazione, presso i punti di registrazione per le varie specialità e attendere il proprio turno per sottoporsi alle visite. “La prevenzione oncologica – ha spiegato Donatella Tubino, presidente della Lega per la Lotta contro i Tumori di Torino e biologa nutrizionista - è il pilastro su cui si fonda tutta l’attività della nostra associazione. Sappiamo bene quanto uno screening preventivo e uno stile di vita sano siano fondamentali per ridurre la probabilità che compaia un tumore”.