Eternit bis, il giorno della sentenza. La procura ha chiesto l'ergastolo per Schmidheiny

Per Casale Monferrato sarà una giornata spartiacque. La cartina tornasole di una domanda di giustizia mai spenta, ma più volte frustrata in tutti questi anni. Dal quel 2014, l'anno della prescrizione del processo per disatro ambientale. Adesso la sentenza nel processo più importante del filone eternit bis. Imputato l'ex proprietario di Eternit, Stephan Schmidheiny, accusato dell'omicidio volontario di 392 persone di Casale e dintorni. Solo 62 ex lavoratori della fabbrica. Tutti gli altri cittadini comuni che respirarono le fibre d'amianto. La strage silenziosa di mesoteliomi e altri mali incurabili con cui Casale fa ancora i conti.



Schmidheiny sarà giudicato dalla corte di assise di Novara. Per lui, la procura ha chiesto l'ergastolo. Ma l'esito non è scontato. Come avvenuto a Napoli, il reato potrebbe essere derubricato a omicidio colposo, con un effetto automatico: la prescrizione di gran parte dei casi confluiti nel processo. Un'ombra che torna su famigliari e vittime. Con una responsabilità che sarebbe comunque riconosciuta.



Schmidheiny è stato condannato già a 3 anni e mezzo a Napoli e a un anno e otto mesi a Torino. Puntano invece sull'assoluzione i difensori del magnate svizzero. Mancano prove certe del nesso di causalità, dicono. Un tema usato già in altri processi sui morti d'amianto, con esiti opposti. Come le sfumature di questa attesa.