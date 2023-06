Fallimento dell'Auxilium Basket, una condanna, otto rinvii a giudizio e una messa alla prova

Una condanna, otto rinvii a giudizio e una messa alla prova: si è chiuso così a Torino il primo atto, l'udienza preliminare, per il crac della Auxilium, la storica squadra di basket del capoluogo piemontese. Tra le persone che a partire dal 26 settembre dovranno tornare in aula figurano l'imprenditore Mario Burlò e il notaio Roberto Goveani, ex presidente del Torino calcio. Al commercialista Maurizio Actis, ex componente del cda, sono stati inflitti tre anni di reclusione con il rito abbreviato.

Le accuse

Agli imputati il pm Ciro Santoriello contesta a vario titolo reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, compensazione debita, dichiarazione fraudolenta. Secondo gli inquirenti Auxilium avrebbe dovuto chiedere il fallimento già nel 2015. Invece, grazie alla collaborazione di alcune società, si procurò dei crediti inesistenti verso l'erario che utilizzò come compensazione.

I legali di Actis preannunciano appello

"Rimaniamo fermamente convinti della buona fede del nostro assistito ed impugneremo certamente la sentenza di primo grado, rimanendo in rispettosa attesa di conoscerne le motivazioni". E' quanto dichiarano gli avvocati Michele Galasso e Alessandro Parrotta, difensori di Maurizio Actis, alla sentenza pronunciata dal gup Anna Mascolo.