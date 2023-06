Fallimento per Arihant di Volpiano, 85 dipendenti licenziati

Senza lavoro e senza cassa integrazione. È la sorte degli 85 lavoratori della Arihant di Volpiano, dopo che l’azienda ha deciso di portare i libri in tribunale e il curatore fallimentare ha dichiarato la cessazione dei rapporti di lavoro a partire da giovedì 8 giugno 2023.

La crisi

L’Arihant era in crisi da tempo ma lavoratori e sindacati speravano che l’ingresso gruppo Kärcher, colosso mondiale nella produzione di macchine per la pulizia professionale, potesse segnare il rilancio: a gennaio di quest’anno erano stati siglati i contratti di solidarietà fino al 31 dicembre, per consentire lo sviluppo di un nuovo piano industriale. Invece a maggio l’azienda, travolta da debiti e morosità, ha comunicato all’inizio di maggio a Rsu e organizzazioni sindacali la messa in liquidazione.

Il primo obiettivo ora del sindaco di Volpiano è quello di velocizzare le pratiche per consentire ai lavoratori di accedere alla Naspi e a progetti di formazione mirati alla ricollocazione.