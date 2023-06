Falso trading online, fenomeno in crescita

Falsi investimenti da trading online, casi in aumento in Piemonte. Nei primi 5 mesi dell'anno 84 sono state le denunce presentate nel territorio torinese per la somma di circa 2,6 milioni di euro frodati. In Piemonte a fronte di 146 denunce la somma totale supera i 4 milioni di euro frodati. "E' la punta dell'iceberg", secondo il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Gli ultimi casi

Tra le ultime operazioni, "TradeScam", che aveva consentito lo smantellamento di una delle organizzazioni che agiva tra l'Italia e l'Albania con tre arresti nel Torinese e 16 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. Un altro caso recente ha coinvolto una persona che nel 2022 era stata frodata per oltre 270mila euro, e che veniva ricontattata agli inizi di quest'anno con il pretesto di recuperare le somme perdute, e nonostante avesse in precedenza denunciato la frode, veniva nuovamente truffata per altri 30mila euro.