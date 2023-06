Fatima, la requisitoria del Pm: "gettò la bimba dal balcone per fare uno sgarbo alla compagna"

"Per quanto la realtà sia brutta, va guardata in faccia. Quanto è successo può sembrare inaccettabile perché una cosa tanto turpe può farla solo un mostro, non una persona normale. Gettare una bimba di 3 anni nel vuoto per stizza, per fare uno sgarbo a una donna noiosa che stava dando fastidio. Ma per credere che si sia trattato di un incidente dobbiamo vedere o inventare circostanze che non ci sono".

Così oggi la pm Valentina Sellaroli ha aperto la requisitoria al processo per la morte di Fatima, la piccina morta a Torino il 13 gennaio 2022 dopo essere precipitata da un balcone di una palazzina in via Milano. L'imputato, Mohssine Azar, 33 anni, compagno della madre di Fatima, è accusato di omicidio volontario anche se ha sempre detto che la bambina, con la quale aveva un ottimo rapporto, gli scivolò dalle braccia mentre ci giocava insieme.

"A noi - ha sottolineato la pm - spetta l'onere della prova. Alla difesa basta sollevare un dubbio. Ma deve essere un dubbio ragionevole, ben radicato negli indizi. E qui non c'è niente del genere'.