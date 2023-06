Femminicidio di Incisa Scapaccino, Riccone confessa

L'ho uccisa io. Ho avuto un raptus. Otto parole per spiegare 30 coltellate alla propria compagna. Ha confessato Paolo Riccone, interrogato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Asti. La vittima, Floriana Floris, 49 anni, da anni aveva una relazione con l'uomo, di professione consulente. Da qualche tempo i due si erano trasferiti insieme a Incisa Scapaccino dove conducevano una vita definita tranquilla.

L'interrogatorio in ospedale

Riccone è stato risvegliato dalla sedazione profonda a cui era stato sottoposto dopo aver tentato il suicidio, ma sarebbe ancora in stato confusionale. Dagli accertamenti l'uomo soffrirebbe di depressione. Stando alle ipotesi degli investigatori Paolo Riccone avrebbe ucciso la compagna a ridosso della cena, nel tinello del piano terra, impugnando due coltelli da cucina. La vittima avrebbe provato a difendersi, inutilmente. Poi Riccone avrebbe vegliato il cadavere, sistemato un po’ casa e si sarebbe spogliato nudo. Si sarebbe coricato nel letto, avrebbe ingerito tutti medicinali antidepressivi per suicidarsi. Non riuscendoci, si sarebbe tagliato i polsi e avrebbe ingerito candeggina. Prima di essere ricoverato e sedato Riccone aveva negato di aver ucciso lui la compagna. Del caso si stanno occupando i Carabinieri e la Procura di Alessandria, nella persona del Pm Eleonora Guerra. L'avvocato di Riccone, Federica Falco, ha annunciato che chiederà una perizia psichiatrica per il proprio assistito.