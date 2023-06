Ferrante Aporti, Antonio Pappalardo nuovo direttore ad interim

Il dirigente del ministero della Giustizia Antonio Pappalardo assume ad interim la direzione del carcere minorile 'Ferrante Aporti' di Torino. L'incarico si aggiunge a quello di dirigente interregionale del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, oltre che del Triveneto: “Mi è stato conferito dopo il secondo giorno consecutivo di contemporanea assenza, per fruizione di diritti soggettivi, del direttore titolare, del suo sostituto e del comandante della Polizia Penitenziaria” spiega in una nota. “Una protratta, contemporanea assenza di tutti i vertici del carcere minorile, non comunicata al diretto superiore gerarchico - aggiunge il dirigente - Praticamente un Istituto abbandonato a se stesso”.

La direttrice dell'istituto Simona Vernaglione avrebbe dato le dimissioni: "Eredito un istituto allo sfascio, sul piano organizzativo-gestionale, su tutti i fronti. Confido nella leale collaborazione di tutto il personale della polizia penitenziaria, così come del personale civile, nonché nella ripresa di corrette relazioni sindacali e quindi in un fattivo confronto con le organizzazioni sindacali di entrambi i comparti del personale che sono chiamato a dirigere".

Pappalardo, finito più volte al centro delle polemiche giornalistiche per le sue posizioni politiche, auspica una collaborazione “Regione Piemonte, il Comune di Torino e i Garanti dei detenuti regionale a comunale. Al fine di poter erogare - scrive - un ottimo servizio pubblico ai nostri diretti committenti, la magistratura, agli utenti dei nostri Servizi minorili e, indirettamente, alla cittadinanza tutta”.